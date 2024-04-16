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Haberler İzmir İzmir'de alevlere teslim olan evde 3 çocuk babası yaşamını yitirdi

İzmir'de alevlere teslim olan evde 3 çocuk babası yaşamını yitirdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de tek katlı evde sabah saatlerinde çıkan yangında 3 çocuk babası 43 yaşındaki adam, yaşamını yitirdi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

İHA
İzmir’de alevlere teslim olan evde 3 çocuk babası yaşamını yitirdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan yangın bu sabah saat 07.00 sıralarında Zeytinova Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sarınca, yangını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, itfaiyenin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı.

Evde yapılan incelemede ise, 43 yaşında ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Muhsin Ülker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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