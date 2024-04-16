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Haberler İzmir İzmir'de FETÖ'nün esnaf ve hücre evlerine operasyon: 36 gözaltı

İzmir'de FETÖ'nün esnaf ve hücre evlerine operasyon: 36 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. FETÖ/ PDY'nin esnaf yapılanmasında bulunan ve hücre evlerinde saklanan 45 şüpheliden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
İzmir’de FETÖ’nün esnaf ve hücre evlerine operasyon: 36 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, terör örgütü bünyesinde esnaf yapılanmasında faaliyet gösterdiği anlaşılan 27 kişi ve terör örgütünü mensuplarının yakalanmamak için saklandıkları hücre evlerinde kaldıkları belirlenen 18 kişi belirlendi. Toplam 45 şüpheliyi yakalamaya yönelik bu sabah saatlerinde İzmir merkezli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 35 bin 940 Dolar, 27 bin 250 Euro, 16 bin 850 Türk Lirası, 235 adet cumhuriyet altını, 13 adet bilezik, 6 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 9 adet çeyrek altın 2 adet gram altın ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınırken 9 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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