İzmir’de gaspçı dehşeti: 6 şüpheli gözaltında

İZMİR'İN Konak ilçesinde bir kişinin çantasını gasp eden ve yaşları 16 ila 19 arasında değişen 6 şüpheli gözaltına alındı. Olay, geçtiğimiz günlerde Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana geldi. Bir kadının çantasının gasp edilerek kalabalık bir grup tarafından darp edildiği anlar, görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine ortaya çıktı. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen; H.Ö. (19), Y.İ. (19), Y.S. (16), H.Ö. (16), U.R. (18) ve M.B. (16) isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Zanlılar adli kontrolle ile serbest kaldılar.