İzmir’de oyuncak tüfekle gasp eden magandalar gözaltına alındı

İzmir'de 10 Nisan sabahı saat 05.00 sıralarında Konak ilçesinde sahte silahla gasp olayı meydana geldi. Otomobille bölgeye gelen bir grup, araçlarından inerek başka bir otomobil içerisinde bulunan vatandaşın yanına gitti. Bir kişinin elinde kalaşnikof tüfek taşıdığı grup, araç içerisindeki D.A.'ya (23) saldırarak darbetmeye başladı. Daha sonra ise D.A.'dan 3 bin 800 lirayı zorla alan 4 kişilik grup araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR, TÜFEK OYUNCAK ÇIKTI

Meydana gelen olay ardından harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek 4 magandanın kimliklerini tespit etti. İsimleri B.D. (19), S.Y. (21), U.Y. (20) ve H.B. (22) olan şüphelilerin, polis ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takiple Çeşme ilçesinde oldukları belirlendi. 4 şüpheli de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan kalaşnikof tüfeğe yapılan incelemede ise tüfeğin oyuncak olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.Y. ve B.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.Y. ve H.B. adli kontrolle serbest bırakıldı.