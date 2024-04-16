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Haberler İzmir Kaza yapan araca başka otomobil çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Kaza yapan araca başka otomobil çarptı: 1 ölü 2 yaralı

SEVAL KONURALP
Kaza yapan araca başka otomobil çarptı: 1 ölü 2 yaralı

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde, trafik polisinin 'dur' ihtarına uymadığı ileri sürülen motosiklettekilere ve peşindeki polis aracına otomobilin çarptığı kazada, sürücü ve yolcuya da başka bir araç çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, Hayrettin Üretmen hayatını kaybetti.

Kadir A. (40) kullandığı motosiklet ile ekiplerden kaçmaya başladı. Ekiplerin Birgi yoluna çıktıkları esnada, Büşra K. (33) idaresindeki otomobil, motosiklete ve polis aracına çarptı. Motosikletten düşen Kadir A. ile Üretmen'e (53) karşı yönden gelen Selin Ç.'nin (21) kullandığı otomobil çarptı. Kadir A. tedavi altına alındı, Büşra K. ise gözaltına alındı.

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