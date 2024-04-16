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Haberler İzmir Kış ve ilkbahar yağışları İzmir barajlarını doldurdu

Kış ve ilkbahar yağışları İzmir barajlarını doldurdu

HABER MERKEZİ
Kış ve ilkbahar yağışları İzmir barajlarını doldurdu
SONBAHARIN kurak geçtiği İzmir'de kış ve ilkbaharda özellikle kıyı kesimlerde etkili olan yağışlar sayesinde barajlardaki doluluk oranı arttı. Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, İzmir için doluluk oranını takip ettikleri barajların su seviyelerinin genel olarak iyi durumda olduğunu ve özellikle kıyı Ege'ye düşen yağışların bunda etkili olduğunu belirtti. Kentteki sadece bir barajda su seviyesinin geçen yıla göre çok düştüğünü ifade eden Çınar, "Beydağı Barajı dışındaki barajlarda doluluk oranı hemen hemen geçen seneki seviyelerde" diye konuştu
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