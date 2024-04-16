Valilik ve Meteoroloji’den İzmir’e uyarı! Bu akşam saatlerinde başlayacak

Son dakika İzmir haberleri...İzmir merkez ve çevresi ile kuzey ve batı ilçelerinde, bugün akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, İzmir için fırtına uyarısında bulunuldu. Açıklamada, rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren İzmir Merkez ve çevresi ile kuzey ve batı ilçelerinde (Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova, Konak, Karabağlar, Gaziemir, Buca, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Aliağa, Bergama, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kınık, Menemen, Urla), güney ve batı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi.