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Haberler İzmir Valilik ve Meteoroloji'den İzmir'e uyarı! Bu akşam saatlerinde başlayacak

Valilik ve Meteoroloji'den İzmir'e uyarı! Bu akşam saatlerinde başlayacak

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji tarafından İzmir ve çevresi için bu akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiği uyarısı yapıldı. Uyarıda fırtınanın kuzey ve batı ilçerinde etkili olacağı ve yarın akşam saatlerine kadar sürmesi beklendiği belirtildi.

DHA
Valilik ve Meteoroloji’den İzmir’e uyarı! Bu akşam saatlerinde başlayacak

Son dakika İzmir haberleri...İzmir merkez ve çevresi ile kuzey ve batı ilçelerinde, bugün akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, İzmir için fırtına uyarısında bulunuldu. Açıklamada, rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren İzmir Merkez ve çevresi ile kuzey ve batı ilçelerinde (Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova, Konak, Karabağlar, Gaziemir, Buca, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Aliağa, Bergama, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kınık, Menemen, Urla), güney ve batı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi.

Valilik ve Meteoroloji’den İzmir’e uyarı! Bu akşam saatlerinde başlayacak

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesini beklendiği belirtildi.

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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