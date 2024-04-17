Babalıktan kaçtı adaletten kaçamadı

SAYILI çerez fabrikatörleri arasında bulunan işadamı Cengiz E.'ye 2021 yılında, babalık davası açıldı. Üç yıla yakın DNA testi vermemek için kaçan milyarder işadamı mahkeme kararı ile zorla getirilme kararı çıktıktan sonra alınan örneğin sonucu çıktı. DNA örneği alınan Cengiz E.'nin yüzde 99,99 baba olduğu ortaya çıktı. Avukat Varol Turbay'ın, Gaziantepli işadamına babalığı benimsemediği için ayrıca bir babalık davası açtığı ortaya çıkarken, mahkemenin tayin ettiği geçici 3 bin liralık nafaka ücretini de ödemek istemeyen işadamından haciz yoluyla tahsil etti. Genç kızın ailesi 'babalığın batsın senin' diyerek isyan etti.