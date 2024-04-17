İzmir Büyükşehir’de Erdoğdu polemiği

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreterlik görevine İstanbul eski Milletvekili Aykut Erdoğdu'yu istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bürokratlarını Karşıyaka Belediyesi'nde 5 yıl görev süresinde olduğu gibi siyaset içinden istemediği, siyaseti de kendisinin gerektiğinde yapmasından yana olduğu için Genel Merkez ile görüş ayrılıkları olduğu iddia edildi.

KARCI İLE DEVAM KARARI

ERDOĞDU ile görüşen Cemil Tugay'ın tavrının ardından partinin vereceği tepki ise merak edilirken, Erdoğdu'nun şirketlerden birinin başına geçeceği iddiası kulislerde ilk sırada yer alıyor.

YEREL seçimler sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık koltuğuna oturan Cemil Tugay acil olan birimler ve bazı yapılara müdahale ederek atamalar yapmıştı. Başkan Tugay'ın bundan sonraki süreçte en yakın çalışma yapacağı makam olan "genel sekreterlik" için seçim öncesi ve sonrasında bazı isimler gündeme geldi. Başkan Tugay, Tunç Soyer döneminde "asaleten" ataması yapılan Genel Sekreter Barış Karcı ile bir süre yola devam etme kararı aldı. Barış Karcı, belediye içindeki koordinasyon toplantılarına ve kurum ziyaretlerine katılarak Tugay'a eşlik etti. Yeni dönemin rüzgarı devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel bizzat devreye girerek İstanbul eski Milletvekili Aykut Erdoğdu'yu İzmir'e gönderdi. Yerel seçimlerde İstanbul- Ümraniye'den aday olan fakat seçilemeyen Erdoğdu'nun "genel sekreter" olması talebine, Başkan Cemil Tugay'dan siyasi yönü olan bir bürokrat istemiyor, iddiası geldiği belirtildi. Erdoğdu ile görüşme yapan Başkan Tugay'ın bu düşüncesini ve çekincelerini bildirdiği de ifade edildi. CHP Genel Merkezi'nin Erdoğdu'nun atanmasıyla birlikte yeni dönemde başta mali politikalar ve ekonomik düzenin ele alınması konusuna eğildiği de kulislerde konuşuluyor.

ŞİRKET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE Müsteşarlığı'ndaki görevi sırasında Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen çeşitli projelerin başdenetçisi olarak görev yapan Erdoğdu'nun deneyimini parti üst yönetici kimliğiyle harmanlamak isteyen Genel Başkan Özgür Özel'in talebinin ilerleyen zamanda nasıl karşılık bulacağı merak edilirken, Erdoğdu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önemli şirketlerinden birinin başına geçebileceği de iddialar arasında.

SUYA YÜZDE 25 İNDİRİM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, suya indirim sözünü tuttu. Tugay; 0-4 ton kullanıma kadar yüzde 25 indirim yapılması için meclis toplantısında önerge verdi. Karar 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek.