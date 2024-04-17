İzmir dahil 50 ilde ucuz arsa fırsatı! İşte başvuru şartları ve fiyatlar...

ARSA BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH

Teklifler toplantı sırasında açık teklif alma (açık artırma) yöntemiyle alınacak. İnternet katılım başvuruları ihale tarihinden 1 iş günü önce (Malatya için 30 Nisan, Samsun için 29 Nisan, Van için 6 Mayıs, diğer iller için de 22 Nisan 2024 Saat 10:30) kapatılacak.

ARSA BAŞVURU ÖDEMELERİ NEREYE YAPILACAK?

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş'nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR50 0001 2009 8780 0010 2614 91) numaralı TL hesabına almayı düşündükleri her taşınmaz için katılım teminatı ödemesi gerekiyor.