İzmir dahil 50 ilde ucuz arsa fırsatı! İşte başvuru şartları ve fiyatlar...

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yüzde 25'i peşin, 24 ay vade imkanı ile 219'u Malatya'da, 314'ü Samsun'da, 214'ü Van'da olmak üzere 50 ilde toplamda 1.573 arsa satacak. Peki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından İzmir dahil 50 ilde satılacak arsa fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞI YAPACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 50 ilde 1.573 muhtelif arsayı satılığa çıkardı. Arsalar yüzde 25'i peşin 24 ay vadeyle açık artırım usulü ile satılınacak olup peşin ödemede yüzde 20 indirim imkanı sağlanacak.
AÇIK ARTIRMALAR 24 NİSAN'DA BAŞLAYACAK
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Samsun, Malatya, Van, Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Antalya, Konya, Mersin, Mardin, Afyonkarahisar, Denizli, Kırklareli, Kırşehir, Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Düzce, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta farklı metrekarelerdeki 1.573 arsa 24 Nisan'da başlayacak açık artırmayla satılacak.
SAMSUN'DA YER ALAN ARSALARIN AÇIK ARTIRMASI 30 NİSAN'DA YAPILACAK
Samsun'un 19 Mayıs, Alaçam, Atakum, Bafra, Havza ve Tekkeköy ilçelerinde yer alan arsaların teklif alımı 30 Nisan Salı günü gerçekleşecek.
MALATYA'DA YER ALAN ARSALARIN AÇIK ARTIRMASI 2 MAYIS'TA YAPILACAK
Malatya'nın Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinde yer alan arsaların teklif alımı 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek.
47 İLDEKİ ARSALARIN AÇIK ARTIRMASI 26 NİSAN'A KADAR SÜRECEK
Ankara, Konya, Mersin, Mardin, Balıkesir illerindeki arsalar için 24 Nisan Çarşamba günü; Afyonkarahisar, Antalya, Denizli, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir illerindeki arsalar için de 25 Nisan Perşembe günü; Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat illerindeki arsalar için 26 Nisan Cuma günü teklif alımı gerçekleşecek.
ARSA SATIŞLARI NEREDE YAPILACAK?
Samsun'da satışa sunulan arsaların açık artırması Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ve www.emlakmuzayede.com.tr'den internet bağlantıları ile 30 Nisan Salı günü saat 10.30'da yapılacak.
Malatya'da satışa sunulan arsaların açık artırma toplantısı, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ve Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu ile www.emlakmuzayede.com.tr'den internet bağlantıları ile 2 Mayıs 2024 günü saat 10.30'da yapılacak.
Van'da satışa sunulan arsaların açık artırma toplantısı, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ve Van Evliya Çelebi MTAL Uygulama Oteli Konferans Salonu ile www.emlakmuzayede.com.tr'den internet bağlantıları ile 7 Mayıs 2024 günü saat 10.30'da yapılacak.
Diğer 47 ilin açık artırmaları ise Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İSTANBUL Toki Hizmet Binası Konferans Salonu ve www.emlakmuzayede.com.tr'den internet bağlantıları ile 24-25-26 Nisan 2024 Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri saat 10.30'da yapılacak.
ARSA BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH
Teklifler toplantı sırasında açık teklif alma (açık artırma) yöntemiyle alınacak. İnternet katılım başvuruları ihale tarihinden 1 iş günü önce (Malatya için 30 Nisan, Samsun için 29 Nisan, Van için 6 Mayıs, diğer iller için de 22 Nisan 2024 Saat 10:30) kapatılacak.
ARSA BAŞVURU ÖDEMELERİ NEREYE YAPILACAK?
Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş'nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR50 0001 2009 8780 0010 2614 91) numaralı TL hesabına almayı düşündükleri her taşınmaz için katılım teminatı ödemesi gerekiyor.