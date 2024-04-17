İzmir elektrik kesintisi 17 Nisan Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de de elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 17 Nisan Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...