İzmir elektrik kesintisi 17 Nisan Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de de elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 17 Nisan Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 9:00 - 13:00
BAYRAKLI / İZMİR
Fuat Edip Baksı
Çiçek
Saat : 12:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Çiçekli ( 8500 Akasya Açelya )
Saat : 12:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 12:00 - 14:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( 35. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Başaran ( Başaran Başaran Başova Başova )
Saat : 10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Kültür ( Atatürk Cd. FRANSA 1382 1383. Sk. Cumhuriyet Blv. Şevket Özçelik Sk. Şehit Nevres Blv. İzmir Cumhuriyet İtalya Sk. Vasıf Çınar Blv. Mustafa Münir Birsel Sk. Kızılay Cd. )
Saat : 10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
85. Yıl Cumhuriyet ( Vatan Cd. SELANİK 4109. Sk. 4119 4101. Sk. 4103. Sk. 4105. Sk. 4107. Sk. STADYUM )
Gazi Mustafa Kemal ( Vatan Cd. 4106. Sk. 4104/1. Sk. 4104. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Horzum ( GENCER YAYLASI Horzum Köyü İç Yolu )
Saat : 9:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Kürdüllü
Çiniyeri ( Çiniyeri Yolu Çiniyeri köy içi yol )