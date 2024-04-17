İzmir’de ‘Gaybubet evi’ operasyonu

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Esnaf yapılanmasında yer alan 27 şüpheli ile haklarında yakalama kararı bulunan gaybubet evinde saklanan 18 şüpheli olmak üzere toplam 45 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı, 9 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda 6 milyon liralık altın ve döviz çıktı.

DÖKÜMANA EL KONULDU

Ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda 35 bin 940 Dolar, 27 bin 250 Euro, 16 bin 850 Türk lirası, 235 adet cumhuriyet altını, 13 adet bilezik, 6 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 9 adet çeyrek altın 2 adet gram altın olmak üzere yaklaşık 6 milyon TL değerinde döviz ve altın ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dökümana el konuldu.