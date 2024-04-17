Karşıyaka’da işçi ve memurlara kötü haber

BELEDİYE Başkanı Yıldız Ünsal'ın görevi devraldığı Karşıyaka Belediyesi'nde mali sorunlar yeniden baş gösterdi. Başkan Cemil Tugay'ın Büyükşehir adaylığı sürecinde de devam eden maaş krizi ve eylemler için hazırlıklar başladı. Sendikanın görüştüğü işçiler yeni dönemde maaşlar konusundaki şikayetlerini ilgili şube yönetimlerine bildirdi. Başkan Ünsal, dönemindeki belediye yönetimi Personel A.Ş bünyesinde çalışan işçilerin hesaplarına sadece 10 bin TL para yatırdı. Geriye kalan ödemeler için bir takvim belirlenmezken mali durumdaki sorunun altı çizildi.

MAAŞLARINI ALAMADILAR

KARŞIYAKA Belediyesi'nde saha ve büro personelleri dahil çok sayıda kişinin görev aldığı Kent. AŞ'deki çalışanların hesaplarına ise hiç para yatırılmadı. İşçiler henüz maaşlarını alamadı. Öte yandan memurların sendikal hakkı olan sosyal denge tazminatlarındaki ödenmeyen ay sayısı ikiye çıktı. Memurlar, maaşlarına ek olarak aldıkları sosyal dengeleri alamadı. Kadro çalışmalarına da başlayan Başkan Ünsal, göreve geldikten sonra ilk iş olarak belediyede emekli olmasına rağmen çalıştırılan bazı isimleri işten çıkartırken hafta başında da atamalar yaptı.