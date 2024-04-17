Sözde hizmet özde kavga

İzmir'de CHP'li Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in seçimi kazanarak başkanlık koltuğuna oturduğu Menderes'te mesainin ilk günü hareketli başladı. Mazbatasını alarak görevine başlayan İlkay Çiçek yönetimindeki meclis grubu ihtisas komisyonları ve grup yönetimini geçtiğimiz günlerde belirlemişti.

Kavganın arka planında Belediye Başkanı Çiçek'in özel kalem müdürü, yardımcısı gibi kritik görevlere kimlerin geleceğinin yattığı öğrenildi.

'ORGANİZE ETTİ' İDDİASI

Mecliste görev alan bazı meclis üyelerinin arasında yeni dönemdeki görev dağılımı ve yapılanma nedeniyle kriz çıktı. CHP Menderes İlçe Başkanı Hakan Karakurt'un da içinde yer aldığı bir grup bazı meclis üyelerini Gaziemir'de bulunan bir otele çağırdı. CHP İlçe Başkan Yardımcısı Emrah Işık ve Belediye Meclis Üyesi Rüzgar Sönmez ile birlikte davet ettikleri isimleri karşılayan grup, iddialara göre CHP Meclis Üyesi Harun Bila'ya doğrudan saldırıya geçti.

Elmacık kemiği kırılan ve darp raporu alan Bila, "Bu grup bütün meclis üyelerini sindirmeye ve belediyeyi ele geçirmeye çalışıyor" iddiasında bulundu

Son meclis toplantısında İmar Komisyonu ve Encümen üyeliğine seçilen Rüzgar Sönmez, meclis üyesi Harun Bila'ya yumruk ve tekmelerle saldırdı. Bila'nın aldığı darbeler yüzünden elmacık kemiği kırıldı ve gözlerinde morluklar oluştu.

CHP Menderes İlçe Başkanı Hakan Karakurt, İlçe Başkan Yardımcısı Emrah Işık ile bu dönem CHP'den Meclis Üyesi seçilen Rüzgar Sönmez iddiaya göre CHP Meclis Üyesi Harun Bila'ya saldırdı.

CHP Menderes İlçe Başkanı Hakan Karakurt'un, İlçe Başkan Yardımcısı Emrah Işık ve Meclis Üyesi Rüzgar Sönmez ile saldırıyı organize ettiği iddia edilirken, çıkan tartışmanın arka planında Belediye Başkanı Çiçek'in yanında yer alacak özel kalem müdürü, başkan yardımcısı gibi kritik görevlere kimlerin geleceğinin yattığı öğrenildi. Karakurt'un özel kalem müdürü olarak İlçe Başkan Yardımcısı Emrah Işık'ı, Başkan Yardımcılığı'na da Rüzgar Sönmez'i istediği fakat bazı isimlerin buna sıcak bakmadığı belirtildi.

"MENFAAT VE RANTA KARŞI ÇIKTIK"

ELMACIK kemiği kırılan, gözü moraran CHP Meclis Üyesi Harun Bila, otele geldiği anda içeri dahi giremeden otoparkta 3 ismin saldırısına uğradığını belirterek, "CHP'de Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sema Kayıran Çuhadaroğlu arayıp, 'Başkan yardımcısı olarak Rüzgar Sönmez'i düşünüyoruz' dedi. Ben de 'Hangi kritere göre' dedim. 'Kulislere göre oluyor bu iş' dedi. 'O zaman ben de kulis yapayım' dedim. İl Başkan Yardımcısının da menfaati var. Sönmez, Belediye Başkan Yardımcısı olamadı. Emrah Işık'ı Özel Kalem Müdürü yapacaklardı, karşı çıktım. Hakan Karakurt belediyede ekibini kurmuştu ve menfaatleri doğrultusundaki bütün komisyonlara Rüzgar Sönmez'i koydular. Bu 3'lü grup bütün meclis üyelerini sindirmeye ve belediyeyi ele geçirip menfaatleri doğrultusunda kullanmak istiyor. Ben boyun eğmeyince başımıza böyle bir olay geldi. CHP İlçe Başkanı Hakan Karakurt, Başkan Yardımcısı Emrah Işık ve Meclis Üyesi Rüzgar Sönmez'in menfaat ve rantlarına karşı çıktığımız için darp edildik. 3 kişiden de şikayetçi oldum" dedi.