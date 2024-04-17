Tire Belediyesi’nde kadro operasyonu

TİRE Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, belediye içindeki müdürlüklerde beklenen değişimi gerçekleştirdi. İlk etapta 23 müdürlüğün 11 tanesine yeni isimler atandı.

11 MÜDÜR ATAMASI

ATAMALARLA ilgili açıklama yapan Başkan Okuroğlu, "Mazbatamızı alıp göreve başladığımız günden bu yana belediye içindeki işleyiş ve birimlerde yapacağımız değişikliklerle ilgili yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Tüm birimlerimizle görüştük, fikirlerini aldık. Liyakat ve deneyimi ön planda tutarak, ilk etapta 23 müdürlüğümüzün 11'ine yeni müdürlerimizi atadık. Şimdiye kadar bu müdürlüklerde görev yapan ve Tire'ye hizmet eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni görev alan müdürlerimize de başarılar diliyorum. Tire'nin bizden beklediği değişimi gerçekleştirmek, projelerimizi hayata geçirmek ve uyum içinde çalışmak için oluşturduğumuz kadromuzla ilçemize en iyi şekilde hizmet etmeye odaklanacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.