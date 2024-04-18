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Haberler İzmir 18 yaşındaki zanlı, 94 yıl hapisle aranıyormuş

18 yaşındaki zanlı, 94 yıl hapisle aranıyormuş

Son dakika İzmir haberi... İzmir'de oto hırsızlığı şüphelilerinden U.H.Y. (18), polisin takibi ile yakalandı. U.H.Y.'nin 94 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

DHA
18 yaşındaki zanlı, 94 yıl hapisle aranıyormuş

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ve Buca ilçelerinde yapılan oto hırsızlıklara ilişkin çalışma yaptı. Şüphelilerin Konak ilçesi Çukur Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, A.E., S.G. ve B.D.'yi suçüstü yakaladı. Bu sırada polisi görüp, kaçan U.H.Y. ise polisin takibi ile metruk binada gözaltına alındı. U.H.Y.'nin 7 farklı suçtan 94 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, çalıntı otomobil sahibine teslim edildi.

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