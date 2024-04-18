Aliağa’da ilk meclis toplandı

ALİAĞA Belediye Meclisi 2024-2029 döneminin ilk meclisi için toplandı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplanan Nisan 2024 olağan meclisinde bir yıl süreyle görev yapacak olan komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Yeni dönemin ülkeye ve Aliağa'ya hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Serkan Acar, "31 Mart Yerel Seçimleri ile ülke genelinde olduğu gibi Aliağa halkımız da sandık başına giderek belediye başkanlığında şahsımızı, meclis üyeliğinde ise siz değerli meclis üyelerini yetkilendirdi. Aliağamıza hep birlikte güzel hizmetler yapmak nasip olur inşallah" dedi.