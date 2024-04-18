Borçları açıkladı selefini suçladı

İzmir'de 31 Mart'ta Ödemiş Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mustafa Turan, görevi devraldığı, yine CHP'li olan kendinden önceki belediye başkanı Mehmet Eriş'i suçladı. Turan, Ödemiş Belediyesi'nin geçmiş dönemden kalma 436 milyon 593 bin lira borcu olduğuna dikkat çekti ve borçları kalem kalem sıraladı. Turan, "Halka en yakın hizmet birimi olan belediyeler, benden sonra tufan, anlayışıyla yönetilebilecek kurumlar değildir" dedi.

'BİZ BİR ENKAZ DEVRALDIK'

Açıklamasında kendini de övmeyi ihmal etmeyen Turan, "Biz boşuna burada değiliz. Bu tabloyu tersine çevirmek için, Ödemiş'in kaderini değiştirmek için buradayız" dedi. Yerel seçimler öncesi meydanlarda çok sayıda vaatte bulunan Turan, Ödemiş Belediye Başkanı seçildikten sonra çareyi enkaz edebiyatı yapmakta buldu. Sanki görevi başka partinin belediye başkanından devralmış gibi belediyenin mali durumdan şikayet eden Turan, partilisi Mehmet Eriş'in belediyeyi iyi yönetmediğini ima etti.

KURTULUŞ ADRESİ GÖSTERDİ

Belediyenin içinde bulunduğu durumdan kurtuluş için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a bel bağlayan Turan, "Asli görevlerimizi eksiksiz yerine getirirken Ödemiş'in hak ettiği Büyükşehir yatırımlarını da eksiksiz almasını sağlayacağız. Uzun zamandır dersimize en iyi şekilde çalıştığımız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay ile birlikte öncelikle yollarımızı yenileyecek ardından da şehrimizin ihtiyaç duyduğu modern tesisleri birer birer hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

İLÇEDE ŞAŞKINLIK YARATTI

TURAN'IN daha göreve gelir gelmez önceki dönemi kötüleyip açıklama yapması ilçede büyük şaşkınlık yarattı. Gazetemizi arayan çok sayıda vatandaş, "Başkan sanki görevi başka bir partinin belediye başkanından devralmış gibi partilisi Mehmet Eriş'i kötülüyor. Ödemiş'te dün de CHP iktidardı bugün de. Başkan seçim meydanlarında yapmayı vaat ettiği projeleri nasıl hayata geçireceğine kafa yoracağına şimdiden bahane üretip enkaz edebiyatı yapıyor. Sayın Başkanın önünde 5 yıllık bir süre var. Şikayet edip geçmiş dönemi kötüleyeceğine bir an önce işe koyulsa iyi olur" diyerek Turan'a tepki gösterdi.