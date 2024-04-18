İzmir’de enginar hasadı başladı: Enginarın faydaları neler? Enginar hangi hastalıklara iyi gelir?

Türkiye'de enginar üretiminin yaklaşık yüzde 29'unun karşılandığı İzmir'de enginar hasadı için hummalı bir çalışma var. Seferihisar ilçesi Turgut köyünde, sabahın erken saatlerinde başlayan hasat, gün boyu sürüyor. Bazı çiftçiler de bu yıl artan maliyetlerden dolayı, karaciğer dostu olarak bilinen enginarın yerine alternatif meyve-sebze arayışına geçti.

"ADET FİYATI TARLADA 15, TEZGAHTA 20-25 TL'DEN SATILIYOR"

Enginarların sakız cinsi olduğunu belirten üretici Ecem Bezer, "1992 yıllarında 3 bin dönüm kadar sakız enginarı üretilmekteydi, ancak şu an enginarımız 500 dönüme kadar düşmüş durumda. Çiftçilerimiz, artan maliyetler sebebiyle küskün durumda. Enginarı azaltıp, başka meyve sebze ekmeye başladılar. Enginarın tarlada satış fiyatı 15 TL, ancak pazara, manava satış yapan çiftçi, esnaf, birim fiyatını 20-25 TL arası satmak durumunda kalıyor" diye konuştu.