Menderes’teki kavga CHP İl Başkanlığı’na taşındı

İzmir'de Menderes Belediye Meclis Üyesi CHP'li Harun Bila'nın belediyedeki rant yüzünden darp edildiğini öne sürdüğü olayda, meclis üyesine saldırmakla suçlanan CHP'li Meclis Üyesi Rüzgar Sönmez'in de darp raporu alıp, polise şikayette bulunduğu ortaya çıktı. CHP İzmir İl Başkanlığı olaya el koyarken, söylenenlerin aksine tekme ve yumrukların konuştuğu tartışmanın istediği komisyonlarda görev alamayan Bila'nın buna kızıp otele aşırı alkollü olarak gelip olay çıkarması ile başladığı da iddia edildi.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Menderes Belediye Başkanı CHP'li İlkay Çiçek'in seçimi kazanarak başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında belediye meclisi komisyonlarında hangi meclis üyelerinin görev alacağı belirlendi. Yeni dönemde belediye komisyonları için yapılan görev dağılımı krize yol açtı. İddiaya göre CHP Menderes İlçe Başkanı Hakan Karakurt ile İlçe Başkan Yardımcısı Emrah Işık, birlikte hareket ettikleri CHP Meclis Üyesi Rüzgar Sönmez'in belediye meclisinde birden fazla komisyonda yer almasını sağladı.

Harun Bila

Bila da, söz konusu üç ismin belediyede bu şekilde güç elde edip söz sahibi olmaya çalıştıklarını, belediye başkan yardımcılığı ve özel kalem müdürlüğü gibi önemli görevlere gelip, diğer meclis üyelerini de sindirmek istediklerini öne sürerek duruma tepki gösterdi. Hatta Bila, tavla turnuvası için Gaziemir'de bir otelde bulunan CHP Meclis Üyesi Rüzgar Sönmez ile görüşmeye gittiğinde aracından iner inmez CHP Menderes İlçe Başkanı Hakan Karakurt, İlçe Başkan Yardımcısı Emrah Işık ve CHP Meclis Üyesi Rüzgar Sönmez'in saldırısına uğrayıp darp edildiğini öne sürdü. Bila, elmacık kemiği kırıldığı ve gözünde morluk oluştuğu gerekçesi ile darp raporu alıp şikayette bulundu.

SÖNMEZ DE DARP RAPORU ALDI

OLAYDAN sonra CHP'li Meclis Üyesi Rüzgar Sönmez'in de darp raporu alarak CHP'li Harun Bila hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Sönmez'in polisteki ifadesinde asıl saldırganın kendisini telefonla aradıktan sonra aşırı alkollü olarak otele gelen Harun Bila olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Hatta iddiaların tam tersine Bila'nın istediği komisyonlarda görev alamadığı ve özel kalem müdürlüğü koltuğuna önerdiği isim kabul görmediği için olayın yaşandığı belirtildi.