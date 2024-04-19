18 yaşındaki suç makinesinin 94 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

Son dakika İzmir haberleri... Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ve Buca ilçelerinde yapılan oto kurtarma işlemleriyle ilgili çalışma yaptı. Şüphelilerin Konak ilçesi Çukur Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bölgeye göre operasyon düzenleyen ekipler, AE, SG ve BD'yi suçüstü yakaladı. Bu sırada polisin ayrıldığı, kaçan UHY ise polisin takibi ile metruk binada gözaltına alındı. UHY'nin 7 farklı suçundan 94 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki operasyonları sürdürülürken, çalıntı otomobil sahibine teslim edildi.