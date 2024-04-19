  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir 18 yaşındaki suç makinesinin 94 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

18 yaşındaki suç makinesinin 94 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de otomobil çalan şüphelilerinden biri olan 18 yaşındaki UHY, saklandığı metruk binada yakalandı. Öte yandan 7 farklı suçtan aranan UHY'nin 94 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

İHA
18 yaşındaki suç makinesinin 94 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

Son dakika İzmir haberleri... Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ve Buca ilçelerinde yapılan oto kurtarma işlemleriyle ilgili çalışma yaptı. Şüphelilerin Konak ilçesi Çukur Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bölgeye göre operasyon düzenleyen ekipler, AE, SG ve BD'yi suçüstü yakaladı. Bu sırada polisin ayrıldığı, kaçan UHY ise polisin takibi ile metruk binada gözaltına alındı. UHY'nin 7 farklı suçundan 94 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki operasyonları sürdürülürken, çalıntı otomobil sahibine teslim edildi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA