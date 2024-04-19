Azılı dolandırıcı İzmir’de yakalandı! 44 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

İzmir'de, çeşitli suçlardan hakkında 44 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, güveni kötüye kullanmak, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan 32 ayrı dosyadan toplam 44 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Kemal K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bornova'daki bir ikamette yakalanan Kemal K, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Hakkında ayrıca 2 milyon 670 bin lira para cezası bulunduğu tespit edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.