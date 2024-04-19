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Haberler İzmir Daha büyük bir depremin habercisi mi? Uzman isimden Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama

Daha büyük bir depremin habercisi mi? Uzman isimden Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında bugün meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Depremin başka bir depremi tetikleme ihtimali olup olmadığına ilişkin Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, açıklamada bulundu.

AA
Daha büyük bir depremin habercisi mi? Uzman isimden Ege Denizi’ndeki depreme ilişkin açıklama

Bilim Akademisi Üyesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Ege açıklarında meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin, 2020 yılında İzmir'de yıkıma neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu söyledi.

Daha büyük bir depremin habercisi mi? Uzman isimden Ege Denizi’ndeki depreme ilişkin açıklama

Tüysüz, AA muhabirine, Seferihisar açıklarında yaşanan depremin, 2020'deki depremle aynı fay üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.
Depremin başka bir depremi tetikleme ihtimalinin olmadığını kaydeden Tüysüz, "Bu deprem 2020'de yaşadığımız Sisam depreminin artçısı. Aynı fay üzerinde meydana gelen bir deprem. Bu fayda en büyük deprem 2020'de İzmir depreminde oldu. Ancak çevrede bir sürü fay var. Başka faylarda başka nedenlerle depremler olabilir. Bu fayda, 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğünden daha büyük bir deprem beklentimiz yok." diye konuştu.

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