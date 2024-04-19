Daha büyük bir depremin habercisi mi? Uzman isimden Ege Denizi’ndeki depreme ilişkin açıklama

Tüysüz, AA muhabirine, Seferihisar açıklarında yaşanan depremin, 2020'deki depremle aynı fay üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Depremin başka bir depremi tetikleme ihtimalinin olmadığını kaydeden Tüysüz, "Bu deprem 2020'de yaşadığımız Sisam depreminin artçısı. Aynı fay üzerinde meydana gelen bir deprem. Bu fayda en büyük deprem 2020'de İzmir depreminde oldu. Ancak çevrede bir sürü fay var. Başka faylarda başka nedenlerle depremler olabilir. Bu fayda, 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğünden daha büyük bir deprem beklentimiz yok." diye konuştu.