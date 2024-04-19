İzmir’de düğün hareketliliği başladı! Düğün salonlarının yüzde 70’i doldu!

"FİYATLAR YÜZDE 100 ARTTI"

Geçen seneye göre fiyatlarda yüzde 100 oranında bir artış olduğunu ifade eden Yıldırım, maliyetlerde de artış olduğu için çiftlere bu durumun yansıtılmak zorunda kalındığını aktardı.

Hafta içi günlerde 300 kişilik bir düğünün en düşük maliyetinin 90 bin lira civarında seyrettiğinin vurgusunu yapan Yıldırım, "Bu da DJ performans ve orkestra olarak değişmekte. İkram konusunda da mini kokteyli şeklinde uyguluyoruz. Bunlar pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri için geçerli" ifadelerine yer verdi.



MOBİLYALAR 70 BİN LİRADAN 200 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Geçen yıla göre mobilya fiyatlarında artışın olduğunu kaydeden bir mobilya firmasında satış temsilcisi olarak çalışan Alperen Dabak, "Şuanda ortalama bir düğün paketi 70 bin lira bandından başlıyor. Evin tüm eşyası ile birlikte minimum düğün paketi olarak geçiyor. En yüksek sınır olarak 200 bin liranın üzerine çıkıyor. En uygun fiyatlı pakette de en yüksek fiyatlı pakette de aynı ürünler var; fakat bir kalite farkı ister istemez olabiliyor. İçerisinde koltuk takımı, yemek odası, yatak odası var. Koltuk takımında 2-3'lü, bir tekli koltuk takımları var. Masası, sandalyesi, konsolu, genel evin tüm eşyası var. İçerisinde aksesuar hariç her şey var" dedi.