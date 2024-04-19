İzmir’de elektrik kesintisi 19 Nisan Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı ve arıza kaynaklı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 19 Nisan Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...