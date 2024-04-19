İzmir’de elektrik kesintisi 19 Nisan Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı ve arıza kaynaklı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 19 Nisan Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 9:30 - 15:30
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı ( ORTANCA AŞIK VEYSEL TUNCA AKARCA Prof. Muammer Aksoy Cd. TUNCA )
Horozgediği ( BARBAROS )
Saat : 9:00 - 13:00
BAYRAKLI / İZMİR
Doğançay ( 7190/4. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:30
BEYDAĞ / İZMİR
Eğridere ( Kokarca Sk. KOKARCA )
Saat : 9:00 - 11:00
BORNOVA / İZMİR
Evka 3 ( 108/2. Sk. 108. Sk. 108. Sk. 107. Sk. 107. Sk. 106. Sk. 101. Sk. 101. Sk. 101/2. Sk. 101/2. Sk. 106. Sk. 113. Sk. 113. Sk. 112/4. Sk. 112/4. Sk. 112. Sk. 108/2. Sk. 112. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
İnönü ( 672. Sk. 672/12. Sk. 672/13. Sk. 672/21. Sk. 672/37. Sk. 689/10. Sk. 689/11. Sk. 689/12. Sk. 689/13. Sk. 689/14. Sk. 689/18. Sk. 689/19. Sk. 689/20. Sk. 689/3. Sk. 689/6. Sk. 689/7. Sk. 689/8. Sk. 689/9. Sk. Osman Serdengeçti Cd. )
Saat : 9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Sasallı Merkez
Saat : 9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Sasallı Merkez
Saat : 9:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Irmak ( 38. Sk. 700. Sk. 713. Sk. 717 Sk. 700 38/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Sancaklı ( SANCAKLI SANCAKLI )
Yamanlar ( Karagöl Yolu Kümeevleri YAMANLAR KARAGÖL YOLU KARAGÖL YOLU )
Saat : 12:00 - 14:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
Gökçeyurt ( Gökçeyurt Köyü İç Yolu TURGUTLU )
Hamzababa ( Hamzababa Hamzababa Köyü İç Yolu )
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Ören Egemen ( İncirlipınar LİMON )
Halilbeyli ( 85. Yıl Cumhuriyet 85. Yıl Cumhuriyet Cd. Baş Baş Sokak Başmahalle Çk. Begonya Begonya Sokak Buket Sk. Camialtı Camialtı Sk. )
Saat : 9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Gedik ( KATRANDERE )
Saat : 10:00 - 14:00
KINIK / İZMİR
Yayakent ( Tokat Çayırı Akhisar Bergama Yolu ATÇAYIR )
Sucahlı
Saat : 9:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Tınaztepe ( 649. Sk. 639. Sk. 638. Sk. 636. Sk. 565. Sk. )
Selçuk ( 647. Sk. )
Kocatepe ( 565. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Kasımpaşa ( 1041. Sk. 1035. Sk. 1033. Sk. 1031. Sk. 1025. Sk. 1023. Sk. 1012. Sk. 1002. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla ( Soğukpınar küme evleri YEŞİLDERE KÜME EVLERİ ÇAMYAYLA )
Saat : 9:00 - 13:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi ( İzmir-Aydın Otoyolu Belevi Bağlantısı İzmir Aydın Cd. )
Saat : 9:00 - 13:00
TİRE / İZMİR
Hasançavuşlar
Saat : 9:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Tulum ( 202 )