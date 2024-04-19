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İzmir'de iki aile arasında kavga: 3 çocuk babası öldü

Son dakika haberleri... İzmir'in Konak'ta iki aile arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Kavga sırasında silahla vurulan 3 çocuk babası 35 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

İHA
İzmir’de iki aile arasında kavga: 3 çocuk babası öldü

Son dakika haberleri... İzmir'de dün akşam saatlerinde 2. Kadriye Mahallesi'nde K.E. (51), oğulları E.E. (33) ve A.E. (30) ile husumetli oldukları Halil Kızıltepe (35) arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Kızıltepe, tabancayla açılan ateş sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince durumu ağır olan Kızıltepe, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kavgayı gören iki ailenin yakınları arasında çıkan arbedeye ise müdahale için çevik kuvvet polisleri de sevk edildi. Polisler, K.E.'yi gözaltına alırken, olay sonrası kaçan E.E. ve A.E.'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede kalbi 3 kez duran ve doktorların müdahalesiyle tekrar hayata döndürülen Kızıltepe, tedavi sürecinin devamında yapılan tüm müdahalelere rağmen ilerleyen saatlerde yaşam mücadelesini kaybetti. 3 çocuk babası Kızıltepe'nin ölüm haberini alan yakınları hastanede büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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