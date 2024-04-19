  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de tekstil atölyesinde korkutan yangın! Alevler tüm binayı sardı

İzmir'de tekstil atölyesinde korkutan yangın! Alevler tüm binayı sardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde gece saatlerinde bir tekstil atölyesinin zemin katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken yangın ekiplerin müdahalesi sonucu 2 saatte kontrol altına alındı.

DHA
İzmir’de tekstil atölyesinde korkutan yangın! Alevler tüm binayı sardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, iki katlı tekstil atölyesinin zemin katında çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredeki binalarda oturanlar tedbir amacıyla boşaltılırken, yangın, itfaiye ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

İzmir’de tekstil atölyesinde korkutan yangın! Alevler tüm binayı sardı

Yangın, saat 02.15 sıralarında Konak ilçesi Pazaryeri Mahallesi 945 Sokak'ta bulunan iki katlı tekstil atölyesinde çıktı. Sokak üzerindeki tekstil atölyenin zemin katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst kata sıçradı. Duman ve alevleri gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir’de tekstil atölyesinde korkutan yangın! Alevler tüm binayı sardı

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, alevlerin çatıya kadar yayıldığı yangın nedeniyle bitişikte bulunan binalarda oturan tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA