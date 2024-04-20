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Haberler İzmir Dünürlerin tartışması cinayetle sona erdi

Dünürlerin tartışması cinayetle sona erdi

FATİH ŞENDİL
Dünürlerin tartışması cinayetle sona erdi
Olay, İzmir Konak'ta meydana geldi. İddiaya göre K.E. ile oğulları E.E. (33) ve A.E. (30), husumetli oldukları dünürleri Halil Kızıltepe (35) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle, taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Çatışmada 3 çocuk babası Halil Kızıltepe vurularak yaralandı. K.E.'nin iki oğlu olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ağır yaralanan Kızıltepe, Ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kavgaya karıştığı tespit edilen baba K.E., gözaltına alındı. Halil Kızıltkepe'yi kimin vurduğu ise henüz tespit edilemedi.
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