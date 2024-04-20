İzmir’de dikkat çeken tatbikat! Enkazda kalan hayvanlar böyle kurtarıldı

İzmir'de enkazda hayvan arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki tatbikata, Hayvan Arama Kurtarma Derneği (HAK-TİM) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce finanse edilen proje kapsamında eğitim alan 13 ekip katıldı.
Arama kurtarma timlerindeki yaklaşık 90 kişi, senaryo gereği, Tire ilçesindeki depremde bazı hayvanların enkazda kaldığı ihbarı üzerine hızla bölgeye hareket etti.
Ses dinleme ve arama kurtarma köpeği yardımıyla hayvanların yeri tespit edildi. Beton bloklar altındaki kedi, köpek, iguana, keçi ve koyun, yaşam koridoru açılarak kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar, enkazın üzerinden halatlarla aşağı indirildi.
Hayvanlar kurtarıldıktan sonra veteriner hekimlerce sağlık müdahalesi yapıldı. Tüm hayvanların kurtarılmasıyla tatbikat tamamlandı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, yaptığı açıklamada, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle birlikte değişik zamanlarda afetlerin olduğunu kaydetti.
İzmir depreminin üstesinden, uluslararası yardım alınmadan gelindiğini ifade eden Ekinci, 6 Şubat depremlerinin, çok daha büyük afetler meydana geldiği zaman daha büyük organizasyonlara ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.
HAK-TİM Başkanı Sibel Altun ise afetlerde hayvanların da en az insanlar kadar zarar gördüğünü belirterek, proje kapsamında arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 6 aydır eğitim aldığını söyledi.