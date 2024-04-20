İzmir’de dikkat çeken tatbikat! Enkazda kalan hayvanlar böyle kurtarıldı

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, yaptığı açıklamada, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle birlikte değişik zamanlarda afetlerin olduğunu kaydetti.

İzmir depreminin üstesinden, uluslararası yardım alınmadan gelindiğini ifade eden Ekinci, 6 Şubat depremlerinin, çok daha büyük afetler meydana geldiği zaman daha büyük organizasyonlara ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

