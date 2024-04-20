Limonun dalları hayat kurtardı

İzmir'in Tire ilçesinde evlerinin dördüncü katından düşen Asel Su Avcu adındaki 5 yaşındaki çocuk ağır şekilde yaralandı. Talihsiz olay Avcu ailesinin Hürriyet mahallesi Piri Reis caddesindeki evlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, apartmanın dördüncü katında ikamet eden Avcu ailesinin küçük kızları dairenin açık kalan penceresinden dengesini kaybederek aşağıya düştü. Küçük kızı mutlak bir ölümden apartmanın bahçesinde bulunan limon ağacı kurtardı. Ağacın dallarına çarparak düşüş hızı kesilen küçük Asel aldığı darbelerle ağır şekilde yaralandı. Tire Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir'e sevk edilen küçük kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.