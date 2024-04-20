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Haberler İzmir Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

HABER MERKEZİ
Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İzmir Buca'da takla atan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Y.B. (18) idaresindeki 35 AY 0837 plakalı otomobil, dün Atatürk Caddesi Kaynaklar mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle takla atan otomobil, kaldırıma çıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan Batuhan Kahraman'ın (18) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki P.A.G. (18) hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan P.A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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