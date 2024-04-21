İzmir Maratonu’nun kazananı belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl beşincisini düzenlediği "Türkiye'nin En Hızlı Maratonu" Maraton İzmir Avek, 5 bin 600 atletin katılımıyla koşuldu. Uluslararası Yol Yarışları kategorisinde World Athletics Label unvanlı Maraton İzmir Avek'e 38 farklı ülkeden atletler katıldı. Yarış öncesi ve sonrası renkli görüntülere sahne oldu. Kimono giyen yarışçılar, stantlardaki görevliler ve her yaştan İzmirli, Kültürpark'ı adeta renk cümbüşüne çevirdi.

BRİNCİLİK KENYA VE ETİYOPYA'YA

38 ülkeden 600 seçkin atletin katıldığı 42 kilometrelik yarışta erkeklerde Kenyalı Vitalis Kibiwot 02.11.08 derecesi ile birinciliği alırken, Etiyopyalı Sendeku Alelgn 02.13.42 ile ikinci, Kenyalı Silas Kurui 02.13.47 ile üçüncü oldu. Mustafa Kemal Bulvarı ile Karşıyaka sahilinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yarışçıların hızını ve parkurda rekorun çıkmasını da engelledi. 42 kilometrelik koşuda kadınlarda Etiyopyalı Aamelmal Tagel 02.37.26 ile birinciliği elde etti. Yine Etiyopyalı Bekelech Bedada 02.42.10 ile ikinci, Japon Suguru Oktabe ise 02.43.16 ile üçüncülüğü elde etti.

5 BİN 600 SPORCU KOŞTU

Günün ilk startı sabah 07.00'de 10 kilometre kategorisinde verildi. Yaklaşık beş bin sporcu Kültarpark'taki eski İZFAŞ binası önünden saat 07.00'de start aldı. Koşucular, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamladı. 42 kilometrelik koşunun startı saat 08.00'de yine aynı noktadan verildi. Atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşıp Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönüşe geçti. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varan sporcular, Marina İzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamladı.