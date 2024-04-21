TBMM bahçesinde 23 Nisan etkinlikleri

TBMM bahçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile dün ilk etkinlik düzenlendi. 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği' programında çocuklar Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile bir araya geldi. Şenliğe 81 ilden gelen çocukların yanı sıra; TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı katıldı. Çocukların ilgisiyle karşılaşan Gezeravcı, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

IZMİR'DE KUTLAMALAR 30 GÜN SÜRECEK

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentin dört bir yanında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. "İzmir'in Dört Bir Yanında Şenlik Var" temasıyla 30 gün boyunca 30 ilçede düzenlenecek "Gezici Çocuk Şenlikleri" ile çocuklar pandomin, sihirbaz gösterileri, konserler, dans ve tiyatro gösterileriyle bayramın tadını doyasıya çıkaracak. 23 Nisan'da ise binlerce çocuk Kültürpark'ta düzenlenecek Çocuk Şenliği'nde bayramın tadını doyasıya yaşayacak. İZDENİZ, İZULAŞ, METRO, ESHOT, İZTAŞIT, TRAMVAY 23 Nisan Salı günü ücretsiz hizmet verecek. İzmir Doğal Yaşam Parkı ise 6-18 yaş arasındaki ziyaretçilerini 22-28 Nisan tarihlerinde ücretsiz olarak ağırlayacak.