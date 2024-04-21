Tire Belediyesi’ne 3 yeni başkan yardımcısı atandı

İZMİR'İN Tire ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerin ardından mazbatasını alarak görevine başlayan Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, başkan yardımcılıkları kadrosuna 3 yeni isim atadı. Daha önce de belediye bünyesindeki 23 müdürlükten 11'ne yeni isimler atayan Okuroğlu yardımcılarını aynı zamanda meclis üyesi olan Yalçın Kaya, Hüseyin Zincircoğlu ile Park ve Bahçeler Müdürü Birtan Armağan olarak belirledi. Okuroğlu, "Halkımıza hızlı ve kesintisiz hizmet vermek için kadrolarımızı liyakatlı isimlerden seçiyoruz" dedi.