Bakırçay Projesi için ilk adımı atıldı: İzmir’de 18 bin 850 dekar araziye can suyu olacak

'Bakırçay Mansap Ovaları Projesi' kapsamında bölgeye 4 baraj ile sulama şebekeleri ve isale hatları inşa edileceğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, " Bu dev projenin ilk aşamasında Bergama Musacalı Barajı'nı tamamladık. Barajda su tuttuk. 22 bin 950 dekar araziye can suyu verecek olan barajın sulaması için ilk etap çalışmalarını başlattık. Çelik ve HDPE boru siparişleri verildi. Test aşamaları tamamlanır tamamlanmaz sahada imalatlara başlayacağız. Hedefimiz bu yıl içerisinde 6 bin 100 dekarlık ilk etabın 3 bin dekarlık bölümündeki imalatları bitirmek" diye konuştu.

MUSACALI TAMAM, KAPIKAYA VE KARADERE YOLDA

Bakırçay Mansap Ovaları Projesi kapsamında ayrıca Kınık Kapıkaya, Kınık Karadere ve Dikili Geyikli barajlarının da inşa edileceğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Kınık Kapıkaya Barajı'nda kret ve vana odası ulaşım yolu imalatlarını tamamladık. Gövde sıyırma kazıları ve rölakasyon yolu ile ilgili çalışmalarımız ise aralıksız sürüyor. Gerekli izinler alınır alınmaz şantiyedeki çalışmalarımıza daha da hız vereceğiz. " diye konuştu.

2 MİLYON METREKARE DOLGU YAPILACAK

Kınık Kapıkaya Barajı'nın gövdesi için yaklaşık 2 milyon metreküp dolgu yapılacağını kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, barajda 42,3 milyon metreküp su depolanacağını söyledi; barajın 32 bin 530 dekar araziye can suyu vereceğini hatırlattı.

KARADERE BARAJI'NDA İHALE SÜRECİ BİTTİ

Kınık Karadere Barajı'nda da ihale sürecinin tamamlandığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Kamulaştırma ve Orman izinleri ile ilgili projelerimizi hazırladık. Onay bekliyoruz. İlgili kurumlardan gerekli izinler alınır alınmaz inşaata ilk kazmayı vuracağız. Hedefimiz 39 bin 290 dekar araziye can suyu verecek barajı belirlenen takvim içinde tamamlamak ve üreticimizin hizmetine bir an evvel sunabilmek" diye konuştu. Kınık Karadere Barajı'nın temelden 78,5 metre yükseklikte olacağını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, barajda 50,28 milyon metreküp su depolanacağını açıkladı.

BÖLGE ÜRETİCİSİNE YILDA 888 MİLYON LİRA KATKI SAĞLAYACAK

Bakırçay Mansap Ovaları Projesi ile bölge ekonomisinin şaha kalkacağını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, " Bakırçay havzası iklimi ve toprak yapısıyla zaten ülkemizin en değerli tarım havzalarından biri. 118 bin 450 dekar arazinin daha borulu basınçlı sistemle sulanmasıyla üretim maliyetleri düşecek. Bölgede ürün çeşitliliği artacak. Çiftçimiz 2024 yılı rakamlarıyla her yıl ortalama 888 milyon lira ek gelire kavuşacak. 11 bin kişiye de ek istihdam olanağı yaratılacak" diye konuştu.