CHP’nin çevreciliği yine sözde kaldı

Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi'nde çevre skandalı yaşandı. Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nin hemen arkasında bulunan ve tapu kadastro kayıtlarında 28 bin 753 metrekare gözüken boş tarlaya, CHP'li Bornova Belediyesi'ne ait araçların aylardır kaçak hafriyat döktükleri ortaya çıktı.

Bornova Belediyesi'ne ait araçların aylardır boş tarlaya kaçak hafriyat döktükleri anlar Yeni Asır objektiflerine yakalandı.

DÜZENLİ OLARAK DÖKÜLÜYOR

Şantiyeye 200-300 metre uzaklıkta olan boş tarlaya hafta içi her gün düzenli olarak atık bırakan belediye araçlarının çevre skandalına imza attıkları belirlendi. Belediye şantiyesinin içerisinde geçen yolu kullanarak boş tarlaya doğru giren araçların ilçeden topladıkları moloz ve inşaat atıkları başta olmak üzere birçok hafriyatı buraya kaçak döktüğü tespit edildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki

Alana her gün kamyonların ilçeden topladığı tonlarca atık dökülürken, Bornova'daki asfalt yolları süpüren araçların da belirli aralıklarla buraya gelip topladıkları pislikleri bu tarlaya boşalttıkları göze çarptı.

Tapu kadastro kayıtlarında 28 bin 753 metrekare gözüken boş tarlaya, CHP'li Bornova Belediyesi'ne ait araçların aylardır kaçak hafriyat döktükleri tespit edildi.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

HATTA ilçeden toplanan bazı hafriyatların aynı zamanda belediye ait kepçe yardımı ile toprak altına gömüldüğü de dikkatlerden kaçmadı. Sözde çevreci geçinen CHP'nin belediye eliyle Bornova'da yaptığı çevre katliamı görenlerin tepkisini çekti. Bornova'da yaşananlar CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in geçen hafta TBMM'ye verdiği soru önergesinde sarf ettiği sözleri de akıllara getirdi.

Yücel, önergesinde yurt dışından İzmir Aliağa'ya söküm için gemi getirilmesini eleştirip, "Belediyelerin aynı zamanda, çevre ve insan sağlığını etkileyen olumsuz durumlarda denetim yapmak gibi bir görevi de vardır" gibi sözler sarf etmişti. Vatandaşlar, sözde çevre ve insan sağlığına önem verdiğini ifade ederek TBMM'ye soru önergesi veren Yücel'in CHP'nin yönettiği Bornova Belediyesi'nin kendi eliyle yaptığı çevre katliamı için nasıl bir yorum yapacağını çok merak ettiklerini söyledi.