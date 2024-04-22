İzmir maratonuna Afrikalı damgası

"Türkiye'nin En Hızlı Maratonu" Maraton İzmir Avek'in bu yıl beşincisi düzenlendi. Maraton, 5 bin 600 atletin katılımıyla koşuldu. Uluslararası Yol Yarışları kategorisinde World Athletics Label unvanlı Maraton İzmir Avek'e 38 farklı ülkeden atletler katıldı. Kimono giyen yarışçılar, stantlardaki görevliler ve her yaştan İzmirli, Kültürpark'ı adeta renk cümbüşüne çevirdi. İlk start dün sabah 07.00'de 10 kilometre kategorisinde verildi.

Türkiye'nin En Hızlı Maratonu" Maraton İzmir Avek'in bu yıl beşincisi düzenlendi. Maratona 5 bin 600 atlet katıldı.

Spocular Kültürpark'taki eski İZFAŞ binası önünden koşu başladı. Koşucular, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamladı. 38 ülkeden 5 bin 600 seçkin atletin katıldığı 42 kilometrelik yarışta erkeklerde Kenyalı Vitalis Kibiwot 02.11.08 derecesi ile birinciliği alırken, Etiyopyalı Sendeku Alelgn 02.13.42 ile ikinci, Kenyalı Silas Kurui 02.13.47 ile üçüncü oldu.

İzmirli yüzücü Bengisu Avcı da Sidrex Koşu Takımı ile starttaki yerini aldı.

BENGİSU AVCI DA VARDI

Dünyada Okyanus Yedilisi'ndeki yedi kanaldan dördünü geçen ilk ve tek Türk kadını İzmirli yüzücü Bengisu Avcı da Sidrex Koşu Takımı ile starttaki yerini aldı. 10 kilometrede 35-39 yaşta Osman Erkam Şafak ve Natalia Kahraman, 40-44 yaşta Tahsin Ersin Kurşunoğlu ve Negin Ayromloo, 45-49 yaşta Ahmet Bayram ve Yasemin Karasu Dönmez, 50-54 yaşta Oktay Ertunç ve Leyla Erbay, 55-59 yaşta Ayhan Duymuş ve Gülşen Sönmez, 60-64 yaşta Abdullah Ertekin ve Raziye Arabacı, 65-69 yaşta Hanis Breuninger ve Fatma Musal, 70-74 yaşta Mehmet Yavuz Vural ve Aysel Ertuğ, 75-79 yaşta İsmail Yörükoğlu ve Türkay Atalay birincilikleri aldı.

Koşuda birinci olan bazı sporculara ödüllerini Ersun Yanal verdi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

KÜLTÜRPARK'TA yapılan ödül töreninde 10 kilometrelik koşuda kazananlara ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Sözcüsü ve Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Elvin Sönmez Güler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Enver Yılmaz, Ersun Yanal Vakfı Başkanı Ersun Yanal, Avek Otomotiv Yönetim Genel Müdürü Derya Uluğ verdi.