İzmirli seyisten acı haber geldi

İzmir'de sokakta karşılaştığı kişilerle yaşadığı kavgada tek yumruk darbesi ile yere düşüp, başını beton zemine çarpan seyis Sait Duru (43), 97 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 14 Ocak'ta İzmir Konak'ta meydana geldi. Çalıştığı hipodroma gitmek için yola çıkan seyis Sait Duru'nun yanına gelen M.E. (17) ve Ö.K. (18), iddiaya göre para istedi ancak Duru, talebi geri çevirdi. M.E.'nin attığı tek yumrukla yere düşüp, başını çarpan Duru, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

"PARA İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ"

Kaçan 2 şüpheli tutuklanırken, tedavi gören Duru, 19 Nisan'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Cenazeyi almak için gelen Müslüm Duru (42), ağabeyinin para için öldürüldüğünü söyledi. Şüphelilerin en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen Duru, "Sait ağabeyim, ölen diğer ağabeyimin yetim ve öksüz 2 çocuğuna bakıyordu" dedi. Duru, cenazenin memleketleri Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toprağa verileceğini söyledi.