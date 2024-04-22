Konak’ta rehine gerilimi

İZMİR'İN Konak ilçesi Atilla Mahallesi'nde, hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Yılmaz D.'nin (43) evine gelip iki çocuğuyla birlikte eşini bıçakla rehin aldığı bilgisi üzerine özel harekat polisinin desteği ile operasyon yapıldı. Olay sırasında, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat polislerinin geldiğini fark eden Yılmaz D., apartman boşluğuna çıktı. Yılmaz D.'nin rehin aldığı ve büyük korku yaşadıkları gözlenen eşi ile 2 çocuğu kontrollü şekilde evden tahliye edildi. Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen firari Yılmaz D., teslim olmamak için direndi. Yaklaşık 3 devam eden ikna çabaları sonucunda Yılmaz D.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler müdahale yaptı. Elinde bıçak bulunan firari, etikisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Yılmaz D. emniyete götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.