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Haberler İzmir Kuryeli intikam

Kuryeli intikam

Onlarca motokuryenin getirdiği siparişler karşısında zor durumda kalan Y. S. terk ettiği eski sevgilisinden şikayetçi oldu.

FATİH ŞENDİL
Kuryeli intikam

İZMİR Balçova'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çılgın aşık T. K. kendisini terk eden sevgilisine sinirlendi. İntikam için sevgilisi Y.S.'nin evine cep telefonuyla, yemek firmalarından, 'kapıda ödeme' talimatlı çok sayıda sipariş vererek şoke etti.

EVE 54 KURYE

ÇILGIN aşık bu yöntemle 54 kuryeyi aynı anda eve gönderdi. Kuryelerin adresine akın ettiği genç kız, sinir krizleri geçirdi. Gözyaşlarına boğulan Y. S. polise gidip şikayette bulunurken, 'bu kadar da olmaz artık' dedirten intikam, sosyal medyada gündem oldu.

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