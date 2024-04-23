Hayatının aşkını künefecide buldu

ABD'de bilgisayar yazılımcısı olan Bangladeşli Jarjıs Imam (45), tatil için 3 yıl önce Muğla Fethiye'ye geldi. Künefe yemek için Ceren Özkalp'in (21) çalıştığı dükkana giren Imam, adeta ilk görüşte aşık oldu. Yediği Hatay usulü künefeyi de çok beğenen Jarjıs Imam, Ceren Özkalp ile künefe ve Fethiye ile ilgili uzun süre sohbet etti.

Ceren Özkalp'in çalıştığı künefeci, çiftin hayatını değiştirdi. Özkalp ile Jarjis Imam, Fethiye'de dünya evine girdi.

ÖNCE BALAYI SONRA UMRE

Sık sık dükkana giden Imam, arkadaşlığını ilerlettiği Özkalp ile evlenme kararı aldı. Gelin ve damadın aileleri ile Fethiyeli iş insanlarının katıldığı merasimde, çiftin nikahını evlendirme memuru Fatma Durgut Arıkan kıydı. Ceren Özkalp, Bangladeşli eşinin ayağına basarak Türk adetini öğretti. ABD'de yaşayacaklarını belirten Ceren Özkalp, "Fethiye'de künefeci dükkanında çalışıyordum. Jarjıs bir gün oraya geldi. Künefe istedi ve çok beğendi ve bir süre sohbet ettik. Sonra müşteri olarak tekrar geldi, böylece arkadaş olduk. Birbirimizden hoşlandık ve evlenmeye karar verdik. Kendisi Bangladeşli ve ABD'de bilgisayar yazılımcılığı yapıyor. ABD'ye gidip orada yaşayacağız. Kaderin böylesi... Çok mutluyuz" diye konuştu.

Jarjıs Imam ise, "Çok mutluyum. Türkiye çok güzel. Künefe muhteşemdi. Künefe yemeye gittim, Ceren'e aşık oldum. Şimdi ABD'ye gidip yaşamak istiyoruz" dedi. Jarjıs ve Ceren'in nikahın ardından balayı yerine önce Dalaman'dan İstanbul'a, oradan da umre için Mekke ve Medine'ye gitti.