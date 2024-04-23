İzmir’de yürekler ağza geldi! Freni boşalan otobüs yolcu bekleme alanına çarptı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre Erzurum-İzmir arası seyahat yapan otobüs, yolcu almak üzere perona yanaştığı esnada, freninin boşalması üzerine duramadı.

Kontrolden çıkan otobüs, yolcu bekleme alanına çıkarak kapılara çarptı. İçerisinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüste çarpmanın etkisiyle maddi hasar oluştu. Öte yandan kazada ölü ya da yaralının olmadığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.