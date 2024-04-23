  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de yürekler ağza geldi! Freni boşalan otobüs yolcu bekleme alanına çarptı

İzmir'de yürekler ağza geldi! Freni boşalan otobüs yolcu bekleme alanına çarptı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de perona yanaştığı sırada freninin boşalmasıula duramayan otobüs, yolcu beklemede alanındaki kapılara çarptı. Yürekleri ağza getiren kazada ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

İHA
İzmir’de yürekler ağza geldi! Freni boşalan otobüs yolcu bekleme alanına çarptı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre Erzurum-İzmir arası seyahat yapan otobüs, yolcu almak üzere perona yanaştığı esnada, freninin boşalması üzerine duramadı.

Kontrolden çıkan otobüs, yolcu bekleme alanına çıkarak kapılara çarptı. İçerisinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüste çarpmanın etkisiyle maddi hasar oluştu. Öte yandan kazada ölü ya da yaralının olmadığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA