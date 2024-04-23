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Haberler İzmir İzmir'in 3 ilçesinde elektrik kesintisi 23 Nisan Salı

İzmir'in 3 ilçesinde elektrik kesintisi 23 Nisan Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 23 Nisan Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’in 3 ilçesinde elektrik kesintisi 23 Nisan Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 23 Nisan Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Saat : 10:00 - 16:00

BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

BORNOVA / İZMİR

Yeşilova

Saat : 10:00 - 16:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Tuna ( R. Lütfü Aksungur Sk. 1675 1694. Sk. YALI Mehmet İhsan Zeyrek )

Alaybey ( 1675 1677. Sk. 1678. Sk. 1679. Sk. 1683. Sk. YALI Muammer Aksoy Park İçi Yolu Şehit Asım Aksoy )

Tersane ( 1661. Sk. 1662. Sk. 1663. Sk. 1664. Sk. 1665. Sk. 1667. Sk. 1668. Sk. 1671. Sk. YALI 1675 1675/1. Sk. Cemal Gürsel YALI Şehit Asım Aksoy )

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