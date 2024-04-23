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Haberler İzmir Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli fırtına uyarısı! O saatlere dikkat

Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli fırtına uyarısı! O saatlere dikkat

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Bugün akşam saatlerinde başlayacak olan fırtınanın yarın akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.

DHA
Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli fırtına uyarısı! O saatlere dikkat

Son dakika İzmir haberleri...İzmir genelinde, bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısı yapılarak, dikkatli olunması istendi. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi İzmir genelinde kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Açıklamada, "İl genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esmekte olan rüzgarın bugün akşam saatlerinden, yarın akşam saatlerine kadar il genelinde güney ve güneybatıdan yer yer fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir" denildi. Açıklamada, fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

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