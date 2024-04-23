Seyis Sait’in katilleri 73 kameradan çıktı

İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, faili meçhul olarak kayıtlarda kalacak bir cinayeti çözdü. Tek yumruk darbesi ile yere düşüp, başını beton zemine çarpan seyis Sait Duru (43), 97 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Polisin titiz çalışması ve 73 işyeri güvenlik kamerasından toplam 224 saatlik görüntünün incelenmesinin ardından olayın bir gasp cinayeti olduğunu ortaya çıktı.

Kamera görüntülerinden zincir görüntüleri tek tek ortaya çıkartan polis, seyis Sait Duru'nun yanına gelen ve para isteyen kişilerin, H.E. ve Ö.K. olduğunu tespit etti. 100 gün önce çalıştığı hipodroma gitmek için yola çıkan Duru'nun yanına gelen H.E. (17) ve Ö.K. (18), iddiaya göre para istedi ancak Duru, talebi geri çevirdi. M.E.'nin attığı tek yumrukla yere düşüp, başını çarpan Duru, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılar tüm müdahelelere rağmen kurtarılamamıştı.