Tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayan firari yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde 21 Mart günü ilçeye bağlı Gültepe semtinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Ş.E.S. (20) ve P.D. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine P.D., elindeki bıçakla Ş.E.S.'yi sırtından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Ş.E.S.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan sıkı çalışmaların ardından firari olan P.D.'nin bir evde saklandığı tespit edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği tarafından adrese yapılan operasyonda yakalanan P.D., Gültepe Şehit Mehmet Çelik Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen P.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.