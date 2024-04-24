69 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu! İzmir’de yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan hakkında 69 yıl 11 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Abdulbaki Tekin (52), yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş cezası olan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü destekli çalışma gerçekleştirdi. Harekete geçen ekipler dün 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan 8 ayrı dosyadan hakkında 69 yıl 11 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 777.070 TL para cezasıyla aranan Abdulbaki Tekin'i yakaladı. Gözaltına alınan Abdulbaki Tekin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.