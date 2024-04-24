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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 24 Nisan Çarşamba! Elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi 24 Nisan Çarşamba! Elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler araştırılıyor. 'İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?' soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 24 Nisan Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir elektrik kesintisi 24 Nisan Çarşamba! Elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 24 Nisan İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 24 Nisan Çarşamba! Elektrikler ne zaman gelecek?

Saat : 9:30 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Sarıkaya ( Beydağ Ödemiş Yolu Patika Sarıkaya Yolu )

Saat : 9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Naldöken

Saat : 11:00 - 12:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Sasallı Merkez

Saat : 9:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Siteler ( 462. Sk. 460. Sk. 408. Sk. 255. Sk. Abdullah Baydar Cd. 833. Sk. 468. Sk. 466. Sk. )
Kahramandere ( 892. Sk. 894. Sk. Ali İhsan Gedik Cd. İzmir-Seferihisar Yolu 827. Sk. 2369. Sk. 821/1. Sk. 825. Sk. 831. Sk. 884. Sk. 890. Sk. )
Çelebi ( Ali İhsan Gedik Cd. )
Yelki ( 2725 sk. 2725 2381 2723. 2723 2724 Adnan Menderes Cd. Adnan Menderes 2369. Sk. )
Yalı

İzmir elektrik kesintisi 24 Nisan Çarşamba! Elektrikler ne zaman gelecek?

Saat : 9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Karabağlar

Saat : 12:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 12:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk

Saat : 10:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Suludere ( YUKARI AKKAVAKLAR MUSLUK ATATÜRK YUKARI AKKAVAKLAR )

Saat : 9:00 - 16:30
TORBALI / İZMİR
Muratbey
Tepeköy

Saat : 9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Barbaros ( 7030 7021/1 BARBAROS 7031/1 Sk. 7032 )
Kadıovacık ( 7032 )

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