İzmir elektrik kesintisi 24 Nisan Çarşamba! Elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 24 Nisan İzmir elektrik kesintisi detayları...