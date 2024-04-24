İzmir elektrik kesintisi 24 Nisan Çarşamba! Elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 24 Nisan İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 9:30 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Sarıkaya ( Beydağ Ödemiş Yolu Patika Sarıkaya Yolu )
Saat : 9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Naldöken
Saat : 11:00 - 12:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Sasallı Merkez
Saat : 9:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Siteler ( 462. Sk. 460. Sk. 408. Sk. 255. Sk. Abdullah Baydar Cd. 833. Sk. 468. Sk. 466. Sk. )
Kahramandere ( 892. Sk. 894. Sk. Ali İhsan Gedik Cd. İzmir-Seferihisar Yolu 827. Sk. 2369. Sk. 821/1. Sk. 825. Sk. 831. Sk. 884. Sk. 890. Sk. )
Çelebi ( Ali İhsan Gedik Cd. )
Yelki ( 2725 sk. 2725 2381 2723. 2723 2724 Adnan Menderes Cd. Adnan Menderes 2369. Sk. )
Yalı
Saat : 9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Karabağlar
Saat : 12:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 12:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk
Saat : 10:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Suludere ( YUKARI AKKAVAKLAR MUSLUK ATATÜRK YUKARI AKKAVAKLAR )
Saat : 9:00 - 16:30
TORBALI / İZMİR
Muratbey
Tepeköy
Saat : 9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Barbaros ( 7030 7021/1 BARBAROS 7031/1 Sk. 7032 )
Kadıovacık ( 7032 )