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İzmir'de DEAŞ operasyonu! 11 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyale el konuldu.

AA
İzmir’de DEAŞ operasyonu! 11 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde olduğu tespit edilen 13 şüpheliye yönelik İzmir'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler 11 şüpheliyi gözaltına alırken, aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 4 yasak yayına el konuldu. 2 şüphelinin yakalaması çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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