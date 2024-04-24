İzmir’de dehşet anları! Hastaneyi basıp ’katliam yapacağım’ dedi

Olay, saat 21.00 sıralarında Bayraklı Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede daha önce tedavi gören C.Y., saat 13.00 sıralarında pompalı tüfekle Bayraklı Şehir Hastanesi'ne geldi. C.Y., durumdan haberdar olan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından hastanenin otoparkında yakalanarak gözaltına alındı. C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

'KATLİAM YAPACAĞIM'

C.Y., saat 21.00 sıralarında hastaneye tekrar gelerek, iddiaya göre, C Blok Kat 9'da katliam yapacağını söyledi. Bu sırada B.G. isimli doktorun beyaz kod vermesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. C.Y., hastane girişinin önündü polis ekipleri tarafından yakalanarak, tekrar gözaltına alındı.