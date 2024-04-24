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Haberler İzmir İzmir'de dehşet anları! Hastaneyi basıp 'katliam yapacağım' dedi

İzmir'de dehşet anları! Hastaneyi basıp 'katliam yapacağım' dedi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün Bayraklı Şehir Hastanesi'ni pompalı tüfekle basan bir kişi kendisiyle ilgilenilmediğini iddia ederek dehşet saçtı. Gün içinde hastaneyi 2 kere basan şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. C.Y. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA
İzmir’de dehşet anları! Hastaneyi basıp ’katliam yapacağım’ dedi

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de, kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle gündüz saatlerinde pompalı tüfekle Bayraklı Şehir Hastanesi'ni basan ve gözaltına alınıp serbest bırakılan C.Y. (50), daha sonra tekrar hastaneye gelip katliam yapacağını söyledi. C.Y., doktorların beyaz kod vermesi üzerine tekrar gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir’de dehşet anları! Hastaneyi basıp ’katliam yapacağım’ dedi

Olay, saat 21.00 sıralarında Bayraklı Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede daha önce tedavi gören C.Y., saat 13.00 sıralarında pompalı tüfekle Bayraklı Şehir Hastanesi'ne geldi. C.Y., durumdan haberdar olan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından hastanenin otoparkında yakalanarak gözaltına alındı. C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

'KATLİAM YAPACAĞIM'
C.Y., saat 21.00 sıralarında hastaneye tekrar gelerek, iddiaya göre, C Blok Kat 9'da katliam yapacağını söyledi. Bu sırada B.G. isimli doktorun beyaz kod vermesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. C.Y., hastane girişinin önündü polis ekipleri tarafından yakalanarak, tekrar gözaltına alındı.

İzmir’de dehşet anları! Hastaneyi basıp ’katliam yapacağım’ dedi

KENDİSİYLE İLGİLENİLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Acil servis girişinin önünde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.Y.'nin, ilk ifadesinde gırtlak kanseri kontrolü için hastaneye geldiğini, 12 saatte bir aspire edilmesi gerektiğini ve kendisiyle ilgilenilmediğini söylediği öğrenildi. C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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